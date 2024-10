Lanazione.it - La Unoaerre Acquedotto Romano ha vinto il titolo italiano di polo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Lahaildi. I campionati nazionali andati in scena al RomaClub hanno parlato aretino in virtù del sostegno della più storica azienda orafa del territorio alla formazione che, al termine del fine settimana di incontri, è riuscita a imporsi come la migliore dell’intera penisola. Il connubio traè ormai consolidato da molte stagioni in comune e, dopo il secondo posto tricolore nel 2023, ha conosciuto ora la grande soddisfazione della vittoria dello scudetto in uno sport equestre dove l’eleganza incontra l’agonismo. Il CampionatoU.S.Assn ha registrato un’edizione storica per la presenza sugli spalti di millecinquecento appassionati e per il record di ben nove squadre iscritte.