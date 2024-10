Sport.quotidiano.net - La nota dolente. Il tifo organizzato manca eccome . E sabato c’è Perugia...

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il tema delè al centro del villaggio, e non potrebbe essere altrimenti in una piazza storica come Modena e in un palasport ‘mitico’ come il PalaPanini. Cosa ha detto la prima in casa della Valsa Group? Intanto che la risposta del pubblico è stata ancora una volta buona, 3.200 presenze in un match non di cartello come quello contro Grottazzolina non sono un numero che si può trascuare: il catino gialloblù continua ad appassionare la sua città e il suo bacino di utenti del volley, storici e meno storici. Dall’altra parte, però, la: l’assenza di unsi è sentita, tanto che in certi momenti (pochi a dire il vero) si sentivano di più isi di Grottazzolina rispetto a quelli di Modena. Non c’erano striscioni, non c’erano tamburi, un solo megafono e nessuna macchia di colore.