Iran lo scenario | Haifa e Tel Aviv rase al suolo in 10 minuti se Israele attacca

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Repubblica islamica "raderebbe al suolo" in meno di 10 minuti le città israeliane di Tel Aviv e Haifa se Israele – come annunciato anche dal premier Benjamin Netanyahu – dovesse reagire ai recenti attacchi missilistici. Questo lo scenario riportato dal giornale Iraniano Kayhan, diretto da Hossein Shariatmadari e vicino agli ultraconservatori, secondo

