Intesa a quattro sul turismo lungo il fiume Po

(Di martedì 8 ottobre 2024) BOCCA D’ADDA Patto atra comuni di province diverse che si affacciano sul Po per valorizzare e promuovere a livello turistico il Grande: Castelnuovo Bocca d’Adda, per la sponda lodigiana, e Caorso, Castelvetro e Monticelli d’Ongina per la parte della provincia di Piacenza. Sostanzialmente un protocollo d’che permette agli enti pubblici di "creare una visione condivisa" per integrare le politiche di azione e stimolare obiettivi comuni quali riequilibrio ambientale, valorizzazione paesaggistica, sostenibilità dell’uso delle risorse e soprattutto diffusione della cultura dell’acqua.