Inter-Napoli di novembre un antipasto Scudetto? Toni | Conte e Inzaghi decisionisti fanno la differenza

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’opinionista analizzae le sfide di Juventus e Milan nella corsa al titolo, sottolineando il ruolo decisivo di. In un’vista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti e attuale opinionista di DAZN, Luca, ha tracciato un quadro della corsa allodi questa stagione, evidenziando il ruolo cruciale di. La sfida tra le due squadre, in programma a metà, potrebbe rappresentare un primo vero test per le ambizioni di titolo.sottolinea come entrambi gli allenatori, Simonee An, siano figure decisionali in grado di fare la. “Stiamo parlando di due tecnici che sanno dare un’impronta chiara alle loro squadre”, ha dichiarato.