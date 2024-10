Quotidiano.net - Inchiesta sulle curve. Faida tra gli ultrà, il pm è sotto scorta

(Di martedì 8 ottobre 2024) Due finanzieri armati e una macchina non blindata per almeno sei mesi. Da oggi il pm Paolo Storari, co-titolare dell’indagine che otto giorni fa ha smantellato ledi Inter e Milan, avrà unadi quarto livello effettuata da militari delle Fiamme gialle, come richiesto nei giorni scorsi dal procuratore capo di Milano Marcello Viola. La decisione è stata formalizzata nella tarda mattinata di ieri, al tavolo della Riunione tecnica di coordinamento presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia e a cui hanno preso parte anche il questore Bruno Megale, i comandanti provinciale di Arma dei carabinieri e Finanza Pierluigi Solazzo e Andrea Fiducia e la procuratrice generale presso la Corte d’Appello Francesca Nanni.