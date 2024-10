Gli abiti di Daniel Craig non sono mai stati più rilassati (o migliori) (Di martedì 8 ottobre 2024) Da quando è stato protagonista della campagna uomo Loewe per la stagione autunno-inverno 2024, Daniel Craig ha sfoggiato capi da urlo da vero professionista. Basti pensare ai mega cargo a palloncino e ai maglioni pazzeschi della sfilata più recente del marchio. A conferma del momento felice, l'attore ha replicato nel fine settimana il suo grande momento di stile a New York. Daniel Craig era in città per promuovere il suo ultimo film, Queer, insieme al collega Drew Starkey, al direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson, che ha realizzato i costumi del film, al regista Luca Guadagnino e allo sceneggiatore Justin Kuritzkes. Mentre si trovava a New York, ha fatto un salto al BAFTA Tea Party, senza rinunciare a una giacca da lavoro baggy navy e a una camicia bianca. Gqitalia.it - Gli abiti di Daniel Craig non sono mai stati più rilassati (o migliori) Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da quando è stato protagonista della campagna uomo Loewe per la stagione autunno-inverno 2024,ha sfoggiato capi da urlo da vero professionista. Basti pensare ai mega cargo a palloncino e ai maglioni pazzeschi della sfilata più recente del marchio. A conferma del momento felice, l'attore ha replicato nel fine settimana il suo grande momento di stile a New York.era in città per promuovere il suo ultimo film, Queer, insieme al collega Drew Starkey, al direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson, che ha realizzato i costumi del film, al regista Luca Guadagnino e allo sceneggiatore Justin Kuritzkes. Mentre si trovava a New York, ha fatto un salto al BAFTA Tea Party, senza rinunciare a una giacca da lavoro baggy navy e a una camicia bianca.

Come ottenere i capelli di Daniel Craig - in stile mercante d'arte - Se desideri avere anche tu un taglio simile, dovrai farti crescere i capelli. «Renderà i tuoi capelli più gestibili, meno gonfi e in condizioni migliori. Se necessario, puoi sempre sciacquarli con acqua tra un lavaggio e l’altro. «Se ti senti in imbarazzo, assicurati di chiedere esattamente il ... (Gqitalia.it)

Daniel Craig ha ballato con Drew Starkey per aiutarla a preparare le scene di sesso - Daniel Craig ha ballato con il suo co-protagonista di "Queer" Drew Starkey per creare un legame tra i due prima di condividere scene intime nel film di Luca Guadagnino. (Mistermovie.it)

Queer - Daniel Craig ballava con Drew Starkey per prepararsi alle scene di sesso - La star del nuovo film di Luca Guadagnino ha raccontato in che modo si preparava alle scene di passione con il collega. Daniel Craig e Drew Starkey hanno ballato insieme per creare una connessione che li aiutasse nelle scene di sesso presenti in Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, presentato ... (Movieplayer.it)