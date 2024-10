Controllo di Vicinato a Formigine: nuovi gruppi e collaborazione con la Polizia locale (Di martedì 8 ottobre 2024) Si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 19, presso la sala conferenze della sede municipale, un incontro dedicato al Controllo di Vicinato volto, in particolare, alla costituzione di un nuovo gruppo nella zona di via Gobetti a Formigine. Saranno presenti la comandante della Polizia locale Susanna Modenatoday.it - Controllo di Vicinato a Formigine: nuovi gruppi e collaborazione con la Polizia locale Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 19, presso la sala conferenze della sede municipale, un incontro dedicato aldivolto, in particolare, alla costituzione di un nuovo gruppo nella zona di via Gobetti a. Saranno presenti la comandante dellaSusanna

