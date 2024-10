Carta del docente, come spendono i soldi gli insegnanti: 220 milioni per pc e tablet, 30 per corsi di formazione. I dati (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo i dati statistici riportati da Italia Oggi i docenti, con il bonus 500 euro della Carta docenti, spendono nettamente di più per l'acquisto dei pc e tablet che per i corsi di formazione: 220 milioni su 368 sono stati spesi l'anno scorso per acquistare computer e simili. 30 milioni per corsi di formazione, laurea, master. L'articolo Carta del docente, come spendono i soldi gli insegnanti: 220 milioni per pc e tablet, 30 per corsi di formazione. I dati . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo istatistici riportati da Italia Oggi i docenti, con il bonus 500 euro delladocenti,nettamente di più per l'acquisto dei pc eche per idi: 220su 368 sono stati spesi l'anno scorso per acquistare computer e simili. 30perdi, laurea, master. L'articolodelgli: 220per pc e, 30 perdi. I

