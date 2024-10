Baratro sanità | fondi scarsi medici in fuga pochi infermieri Risultato | chi può fugge verso il privato +103% 45 milioni rinunciano a curarsi

Ilfattoquotidiano.it - Baratro sanità: fondi scarsi, medici in fuga, pochi infermieri. Risultato: chi può fugge verso il privato (+10,3%), 4,5 milioni rinunciano a curarsi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2023 circa quattroe mezzo di italiani hanno rinunciato a. Quasi l’8% della popolazione ha fatto a meno di visite specialistiche o esami diagnostici, nonostante ne avesse bisogno. Questo a causa dei lunghi tempi di attesa e delle difficoltà di accesso alle strutture, imposti da un Servizio sanitario nazionale a cui mancano oltre 52 miliardi di euro per mettersi in pari con gli standard di spesa pubblica garantiti dagli altri Paesi Ocse membri dell’Ue. Chi ha abbastanza soldi cerca di compensare pagando direttamente di tasca sua per la propria salute, come dimostra l’impennata della spesa privata (+10,3%). Mentre i più fragili sono costretti a farne a meno: 2,5di persone, il 4,2% della popolazione, ha rinunciato alle cure per motivi economici. Quasi 600mila in più rispetto all’anno scorso.