Alla Scuola Svizzera Bergamo gravi danni per l'alluvione: "Aperta raccolta fondi, aiutateci" (Di martedì 8 ottobre 2024) Bergamo. L'esondazione del torrente Morla, che ha causato parecchi danni in alcune zone della città lo scorso 9 settembre, ha duramente colpito la Scuola Svizzera Bergamo, con sede nel quartiere Valtesse San Colombano, in via Bossi, 44. In quell'occasione, il piano terra dell'edificio, adibito a Scuola dell'infanzia, è stato invaso da un'ondata di fango e detriti che hanno ricoperto tutto. Sono state necessarie tre giornate di lavoro per ripulire questi spazi e ripristinare il servizio, ma gli strascichi sono stati significativi. Martina, segretaria amministrativa della Scuola Svizzera Bergamo, racconta: "Quando sono arrivata a Scuola, la mattina di lunedì 9 settembre, ho trovato il primo piano Allagato. Essendo originaria di Venezia sono abituata agli Allagamenti, ma in questo caso il problema non era l'acqua.

