A Bergamo week-end per sensibilizzare sull’importanza della salute mentale

(Di martedì 8 ottobre 2024). Dopo il successo delle ultime nove edizioni, sabato 12 e domenica 13 ottobre torna anche a“Tutti matti per il riso”, l’iniziativa di Fondazione Progetto Itaca che in 18 piazze italiane punta a informare e raccogliere fondi per sostenere le persone che soffrono di disturbi legati alla. Sia sabato che domenica, dalle 10:00 alle 18:00, i volontari di Progetto Itacasaranno al Quadriportico del Sentierone (in città bassa) e – per la prima volta – anche nel dehors de La Marianna (Colle Aperto, Città Alta) per incontrare i cittadini, parlare dell’Associazione e dei progetti in atto, e per distribuire i pacchi di pregiato riso Carnaroli e di riso integrale Ribe insieme a un’esclusiva ricetta realizzata appositamente dalla Chef Creator Lulù Gargari (IG: @lulugargari) (offerta minima €10).