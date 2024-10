WWE: La famiglia di Jimmy Uso esprime soddisfazione nel rivederlo tornare in attività (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jimmy Uso non si vedeva in WWE da quando era stato brutalmente espulso dalla Bloodline per mano di Solo Sikoa, che ha ricostruito il gruppo a sua immagine e somiglianza con Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu. La caduta di Jimmy è avvenuta in assenza di Roman Reigns, che si era preso un periodo di riposo dopo la sconfitta contro Cody Rhodes a WrestleMania 40. Sikoa, approfittandone, ha iniziato a lavorare per la stable. In questo periodo di pausa, Uso ha iniziato a farsi chiamare il Tribal Chief e questo non è andato a genio a Reigns. Alla fine della fiera, il ritorno di quest’ultimo a SummerSlam ha portato a un grande tag team match a Bad Blood, con Reigns in coppia con Rhodes per affrontare Solo e Fatu nel main event della serata. Zonawrestling.net - WWE: La famiglia di Jimmy Uso esprime soddisfazione nel rivederlo tornare in attività Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)Uso non si vedeva in WWE da quando era stato brutalmente espulso dalla Bloodline per mano di Solo Sikoa, che ha ricostruito il gruppo a sua immagine e somiglianza con Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu. La caduta diè avvenuta in assenza di Roman Reigns, che si era preso un periodo di riposo dopo la sconfitta contro Cody Rhodes a WrestleMania 40. Sikoa, approfittandone, ha iniziato a lavorare per la stable. In questo periodo di pausa, Uso ha iniziato a farsi chiamare il Tribal Chief e questo non è andato a genio a Reigns. Alla fine della fiera, il ritorno di quest’ultimo a SummerSlam ha portato a un grande tag team match a Bad Blood, con Reigns in coppia con Rhodes per affrontare Solo e Fatu nel main event della serata.

