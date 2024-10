Umbria, allerta meteo della Protezione Civile (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Protezione Civile dell' Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata di martedì 8 ottobre: allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone della regione, allerta gialla per rischio vento in Alto Tevere, nella zona del Chiascio e del Topino e nella zona del Perugiatoday.it - Umbria, allerta meteo della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladell'ha diramato un'per la giornata di martedì 8 ottobre:gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zoneregione,gialla per rischio vento in Alto Tevere, nella zona del Chiascio e del Topino e nella zona del

