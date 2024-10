Turismo Tartu2024 | in Estonia mille eventi per diffondere con la cultura lArte di sopravvivere’

Turismo, Tartu2024: in Estonia mille eventi per diffondere con la cultura l”Arte di sopravvivere’ (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – mille eventi con l'obiettivo di raggiungere un milione di visitatori. Per una grande celebrazione culturale che ha l'ambizione di lanciare un messaggio preciso: imparare a sopravvivere all'oggi per costruire un domani migliore. E' quanto va in scena a Tartu, la seconda città dell'Estonia e tra le più antiche dei paesi baltici (risale al Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –con l'obiettivo di raggiungere un milione di visitatori. Per una grande celebrazionele che ha l'ambizione di lanciare un messaggio preciso: imparare a sopravvivere all'oggi per costruire un domani migliore. E' quanto va in scena a Tartu, la seconda città dell'e tra le più antiche dei paesi baltici (risale al

