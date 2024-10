Tour de force dopo la sosta: calendario di fuoco al rientro (Di lunedì 7 ottobre 2024) calendario Serie A. Il campionato si ferma nuovamente per poi non fermarsi più. La sosta delle nazionali, sempre vista di cattivo occhio da tifosi e club, sarà l'ultima finestra a disposizione dei Ilnerazzurro.it - Tour de force dopo la sosta: calendario di fuoco al rientro Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Serie A. Il campionato si ferma nuovamente per poi non fermarsi più. Ladelle nazionali, sempre vista di cattivo occhio da tifosi e club, sarà l'ultima finestra a disposizione dei

Juventus - il calendario dopo la sosta : Champions e big match con il Napoli - L'inizio di stagione, per la Juventus, è stato senza dubbio positivo. I bianconeri, nelle prime tre giornate, hanno raccolto sette punti, frutto delle vittorie con Como e Verona e del pareggio contro la Roma. Un ruolino di marcia che permette alla Vecchia Signora di occupare la vetta della... (Today.it)

Primavera. La Lega svela il calendario. Dopo la sosta il Milan di Camarda - La settimana successiva, invece, gli azzurrini torneranno in campo domenica 22 alle 15 sul terreno di gioco del Centro Sportivo di Petroio a Vinci per ospitare l’Hellas Verona. E fatta eccezione per la prima sfida contro il Milan, sulla carta proibitiva, negli incroci con Verona, Cagliari e Torino ... (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina - i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta : da Kean a Pongracic|Serie A - . Cinque partite, cinque pareggi, tanta fatica nell’espressione del gioco anche contro squadre piuttosto abbordabili. La sosta, dunque, capita a fagiolo per Raffaele Palladino che avrà modo di insistere sui principi di gioco da far assimilare alla squadra nel corso di questi giorni. com. ... (Justcalcio.com)