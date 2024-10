Totti: «Il selfie nel derby è nella STORIA di Roma, su De Rossi dico QUESTO» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le parole di Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, sui suoi più grandi ricordi legati al mondo del calcio. I dettagli Francesco Totti ha parlato a betsson.sport dei suoi ricordi nel mondo del calcio con la Roma. RIFIUTO FASCIA CAPITANO DA MARADONA – «Perché in quel caso era doveroso che la indossasse lui, è la STORIA del calcio, è stato Calcionews24.com - Totti: «Il selfie nel derby è nella STORIA di Roma, su De Rossi dico QUESTO» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le parole di Francesco, ex attaccante e capitano della, sui suoi più grandi ricordi legati al mondo del calcio. I dettagli Francescoha parlato a betsson.sport dei suoi ricordi nel mondo del calcio con la. RIFIUTO FASCIA CAPITANO DA MARADONA – «Perché in quel caso era doveroso che la indossasse lui, è ladel calcio, è stato

Si cade ancora nella trappola sintetica : in campo nell’addio di Totti - Hiljemark batte la Roma a 32 anni - E a 32 anni ha esordito in Europa League alla guida dell’Elfsborg e ha battuto una grande come la Roma, una storia da raccontare e un tecnico, a questo punto, da non sottovalutare (lui che peraltro è stato allenato da Juric e lo considera il suo maestro), perché quella vista stasera è una squadra ... (Sportface.it)

Europa League - tifosi dell’Elfsborg contro la Roma dei Friedkin : “Oggi Totti e De Rossi farebbero il tifo per noi” - La Roma è uno dei principali club europei, noi quando scendiamo in campo per una partita dobbiamo rappresentare un intero Paese ma dobbiamo essere consapevoli di rappresentare anche gran parte della bellezza che ancora rimane nel calcio. Attraverso un fotomontaggio condiviso sui social, i due ... (Ilfattoquotidiano.it)

Totti e le telefonate a De Rossi : “Io e Daniele non abbiamo mai parlato di Roma. Tra di noi create polemiche che non esistono” - Se non hai il carattere e le motivazioni giuste fai fatica“, ha dichiarato Totti. Parlavamo di tutt’altro, non di Roma”, ha concluso. Questo il commento della bandiera del club giallorosso sull’inizio sprint in campionato (un po’ meno in Europa League dopo il pareggio casalingo contro l’Athletic ... (Ilfattoquotidiano.it)

De Rossi, come sta tra Islanda, padel e famiglia. Totti: "Ama la Roma come me" - Ecco cosa ha fatto l'ex allenatore giallorosso dopo l'esonero: dal viaggio all'estero alle parole del capitano ... (corrieredellosport.it)

Totti: “Non ridarei quel calcio a Balotelli. Mai pensato di fare l’allenatore” – VIDEO - Francesco Totti ha parlato durante un evento in qualità di brand ambassador di Betsson Sport. Ecco le sue dichiarazioni. (siamolaroma.it)

Francesco Totti: “Maradona? Per me lui è la storia del calcio, è stato il calcio, e lo sarà per sempre” - Il Capitano risponde alle domande di Google, dei fan e degli amici in un incredibile contenuto inedito powered by Betsson Sport. (pressgiochi.it)