Sohm, muscoli e tanto cervello. Man poco ispirato, sostanza Hernani (Di lunedì 7 ottobre 2024) Suzuki 7 Attento sul sinistro di Ndoye nel primo tempo. Rischia in costruzione su Castro a inizio ripresa, si rifà togliendo all’argentino la palla dall’incrocio e bloccando un colpo di testa. Coulibaly 4,5 Gran primo tempo: spinge, crea pericoli, spina nel fianco. Poi l’espulsione. Delprato 7 Ordinato, anche se nel primo tempo fatica nelle uscite su Ndoye. Dopo l’inferiorità, nel fortino, toglie due palloni in area piccola dalla testa di Fabbian e Castro: provvidenziale. Balogh 6,5 Salva in corner un tiro a giro di Orsolini, si perde Castro che su corner sfiora il vantaggio. Ma tiene nel corpo a corpo sulle azioni manovrate contro l’argentino. Valeri 6,5 Attento dietro, nega il gol a Aebischer con una chiusura. Controlla Orsolini e toglie spazio e ossigeno anche a Iling-Junior. Bernabè 6 Un paio di intuizioni in regia nel primo tempo. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Suzuki 7 Attento sul sinistro di Ndoye nel primo tempo. Rischia in costruzione su Castro a inizio ripresa, si rifà togliendo all’argentino la palla dall’incrocio e bloccando un colpo di testa. Coulibaly 4,5 Gran primo tempo: spinge, crea pericoli, spina nel fianco. Poi l’espulsione. Delprato 7 Ordinato, anche se nel primo tempo fatica nelle uscite su Ndoye. Dopo l’inferiorità, nel fortino, toglie due palloni in area piccola dalla testa di Fabbian e Castro: provvidenziale. Balogh 6,5 Salva in corner un tiro a giro di Orsolini, si perde Castro che su corner sfiora il vantaggio. Ma tiene nel corpo a corpo sulle azioni manovrate contro l’argentino. Valeri 6,5 Attento dietro, nega il gol a Aebischer con una chiusura. Controlla Orsolini e toglie spazio e ossigeno anche a Iling-Junior. Bernabè 6 Un paio di intuizioni in regia nel primo tempo.

Sport.quotidiano.net - Sohm, muscoli e tanto cervello. Man poco ispirato, sostanza Hernani

Fiorentina-Milan 1-0 LIVE: fine primo tempo al Franchi! - Allo Stadio Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025 tra Fiorentina-Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina-Milan si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SU MILANNEWS24. ... (Leggi la notizia)

Palermo, l'amarezza di Dionisi: "Troppi errori nel primo tempo, nella ripresa abbiamo giocato in una sola metà campo" - “Nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori tecnici, regalando spesso il pallone: siamo arrivati spesso secondi sulla palla, questo non mi è piaciuto. Nel secondo tempo siamo stati più attivi, abbiamo giocato in una sola metà campo". Alessio Dionisi ha commentato così in sala stampa la... (Leggi la notizia)

Padova-LR Vicenza: nel recupero del primo tempo Liguori porta avanti i biancoscudati - Il Vicenza sfiora tre volte il vantaggio nel primo tempo dell'Euganeo, ma nel recupero subisce il gol. In cronaca. Dopo due minuti passaggio di Fusi per Cretella che calcia sul primo palo, Confente mette in angolo. Al 13' tiro di Della Morte respinto dalla difesa. Al 17' ammonito Laezza per un... (Leggi la notizia)