Sammy Basso muore tra le braccia della sua mamma gli ultimi momenti | Mamma non respiro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se n’è andato tra le, e l’Italia intera sta piangendo la scomparsa di. Il 28enne di Tezze sul Brenta (Vicenza), noto per il suo impegno nella sensibilizzazione sulla progeria, è venuto a mancare sabato 5 ottobre 2024., un biologo di professione, aveva dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla lotta contro questa malattia rara che non ha mai spento il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere.Leggi anche: Michael Schumacher torna in pubblico dopo 11 anni. Occasione specialissima Gliistanti di vita diPersonalità di spicco, amici e persone comuni stanno rendendo omaggio ain queste ore. Il cantante Lorenzo Jovanotti, suo amico, ha detto di lui: “Era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro”. Anche Papa Francesco fu colpito dal suo carattere.