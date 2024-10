Rifiuti essere virtuosi paga | 25 milioni nelle casse comunali Ecuosacco festeggia 10 anni

(Di lunedì 7 ottobre 2024): 25dei comuni in 10fra contribuiti e minori costi di smaltimento,i due lustri e guarda al futuro: obiettivo, differenziata totale, grazie al sacco rosso il territorio oggi si aggira intorno al 90%, "traguardo raggiunto solo con l’impegno delle famiglie", dice Alberto Fulgione, presidente di Cem, gestore del servizio sul territorio. La rivoluzione della spazzatura cominciò da Grezzago e non si è più fermata. Un gala a Bellusco ha sottolineato il traguardo. È nato tutto da un’intuizione semplice, ma decisiva: dal 2014 un codice numerico sul sacco permette di risalire al proprietario, una scelta che ha finito per responsabilizzare tutti: da allora si è separato di più e meglio. (Ilgiorno.it)