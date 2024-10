Psb: Upb valida previsioni macroeconomiche (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha validato le previsioni macroeconomiche del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB) 2025-2029. Così la presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato sul Piano Strutturale di Bilancio. Lapresse.it - Psb: Upb valida previsioni macroeconomiche Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) hato ledel Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSB) 2025-2029. Così la presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato sul Piano Strutturale di Bilancio.

Analisi delle dinamiche di Wall Street: cosa sta influenzando i mercati - Scopri come le recenti fluttuazioni di Wall Street, con perdite per Dow Jones, Nasdaq e S&P 500, sono influenzate da tensioni geopolitiche e preoccupazioni per l'inflazione. Approfondisci le implicazi ... (finance-bullet.it)

Fantom (FTM) in forte crescita: il prezzo della crypto sale del 5% in una settimana e del 71% in 30 giorni - Il prezzo della crypto FTM della rete layer-1 Fantom ha registrato una performance impressionante nelle ultime settimane. (cryptonomist.ch)

Bitcoin pronto a salire: raggiungerà i 70.000 dollari entro fine ottobre? - Il mercato delle criptovalute è di nuovo in fermento, mentre Bitcoin mostra segnali di una significativa svolta. Con analisti e investitori che monitorano ... (primonumero.it)