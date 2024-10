Terzotemponapoli.com - Pastore: “Lobotka è stato il migliore in campo contro il Como”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “Su Kvaratskhelia era rigore netto” Così il giornalista: “Gli arbitri sono un problema che c’è da tempo e che si sta espandendo sempre di più. I direttori di gara devono essere coerenti e ammonire chi simula. C’era un rigore per la Romail Monza, ma anche per il Napoli. Su Kvaratskhelia era rigore netto, così come c’era un fallo su Anguissa che meritava il giallo e Feliciani non lo ha neanche fischiato.