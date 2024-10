Mo: Herzog, 'mondo deve sostenere Israele per portare la pace' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Il mondo "deve sostenere Israele" per portare la pace. Lo ha affermato il presidente israeliano Isaac Herzog il giorno in cui lo Stato Ebraico ricorda il primo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. "Il mondo deve rendersi conto e comprendere che per cambiare il corso della storia e portare la pace e un futuro migliore nella regione, deve sostenere Israele nella sua battaglia contro i suoi nemici", ha aggiunto. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Il" perla. Lo ha affermato il presidente israeliano Isaacil giorno in cui lo Stato Ebraico ricorda il primo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. "Ilrendersi conto e comprendere che per cambiare il corso della storia elae un futuro migliore nella regione,nella sua battaglia contro i suoi nemici", ha aggiunto.

