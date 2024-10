Milan, Gazzetta: Rafael Leao insufficiente. Ma che partita ha visto? (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Gazzetta dello Sport ha bocciato senza appello la prestazione effettuata da Rafael Leao in Fiorentina-Milan. Un giudizio in contrasto con la prova offerta dall’attaccante portoghese Rafael Leao nel mirino della stampa. La Gazzetta dello Sport ha giudicato insufficiente, con un 5 pieno, la prestazione disputata dal numero 10 rossonero nella settima giornata di campionato contro la Fiorentina. Il commento del quotidiano sportivo alla prova dell’attaccante portoghese: Un mistero. Quando si accende salta tre uomini e imbuca l’assist o chiama alla parata De Gea. Peccato che abbia pause lunghissime, non da grande giocatore Un giudizio fin troppo severo, all’apparenza condizionata da numerosi pregiudizio maturati negli scorsi mesi, vista il buon incontro disputato da Rafael Leao. Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: Rafael Leao insufficiente. Ma che partita ha visto? Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladello Sport ha bocciato senza appello la prestazione effettuata dain Fiorentina-. Un giudizio in contrasto con la prova offerta dall’attaccante portoghesenel mirino della stampa. Ladello Sport ha giudicato, con un 5 pieno, la prestazione disputata dal numero 10 rossonero nella settima giornata di campionato contro la Fiorentina. Il commento del quotidiano sportivo alla prova dell’attaccante portoghese: Un mistero. Quando si accende salta tre uomini e imbuca l’assist o chiama alla parata De Gea. Peccato che abbia pause lunghissime, non da grande giocatore Un giudizio fin troppo severo, all’apparenza condizionata da numerosi pregiudizio maturati negli scorsi mesi, vista il buon incontro disputato da

