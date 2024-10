Metro ferma a Milano: "Guasto a un treno", circolazione bloccata sulla linea (Di lunedì 7 ottobre 2024) Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un Guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un (Di lunedì 7 ottobre 2024)lunedì mattina a. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che lasu parte dellalilla è stataper un intervento su un convoglio che ha avuto un. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un (Milanotoday.it)

Milanotoday.it - Metro ferma a Milano: "Guasto a un treno", circolazione bloccata sulla linea

Novità per la metropolitana fino a Vimercate: le fermate in Brianza sono un po' più vicine - . Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nelle sue ultime trasferte in Brianza aveva più volte ribadito che il prolungamento della M2 in Brianza si sarebbe fatto. Glielo avevano chiesto anche i sindaci coinvolti nel progetto che a maggio gli avevano consegnato una lettera e delle ... (Monzatoday.it)

Tentato suicidio alla stazione Cipro: metro A ferma tra Ottaviano e Battistini - Una persona sui binari. Questo quanto accaduto intorno alle 17,15 di oggi, 4 ottobre, alla stazione Cipro (linea A della metro), direzione Battistini. Sul posto polizia, polizia locale del gruppo I Prati, vigili del fuoco e personale del 118. Al momento sono in corso gli accertamenti su quanto... (Romatoday.it)

Dopo 80 giorni di lavori riapre la fermata metro di piazza di Spagna - riapre domani la fermata metro di piazza di Spagna. Lo ha comunicato Atac in una nota, specificando che i lavori di restauro proseguiranno senza intralciare la circolazione.Continua a leggere . (Fanpage.it)