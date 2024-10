Maurizio Lupi porta Caravaggio a Villa Confalonieri a Merate. E scoppia la polemica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Merate (Lecco) – Narciso, celebre capolavoro di Caravaggio, verrà esposto a Villa Confalonieri, dove sono già stati messi a segno diversi furti di opere d’arte e reperti che vi erano custoditi. Narciso è tra i pezzi più pregiati della Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini, a Roma. L’onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, l’ha ottenuto in prestito dal direttore del museo statale e dall’ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per portarlo a Merate, suo collegio elettorale. Il Narciso resterà in mostra dal 26 ottobre al 29 novembre. L’evento verrà presentato dopodomani alla presenza del nuovo ministro Alessandro Giuli. (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Lecco) – Narciso, celebre capolavoro di, verrà esposto a, dove sono già stati messi a segno diversi furti di opere d’arte e reperti che vi erano custoditi. Narciso è tra i pezzi più pregiati della Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini, a Roma. L’onorevole, leader di Noi Moderati e presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, l’ha ottenuto in prestito dal direttore del museo statale e dall’ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano perrlo a, suo collegio elettorale. Il Narciso resterà in mostra dal 26 ottobre al 29 novembre. L’evento verrà presentato dopodomani alla presenza del nuovo ministro Alessandro Giuli. (Ilgiorno.it)

