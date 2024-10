“Manifestazione pro Palestina vietata dalla Questura, atto di censura politico” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergamo. In un centinaio si sono riuniti lunedì sera (7 ottobre) a partire dalle 18 in piazza Vittorio Veneto al grido di “Free Palestine”, “Palestina libera”. “Il nostro – spiega Eyas Awad, uno degli organizzatori – è un presidio a sostegno popolo palestinese e dei suoi diritti, calpestati da 76 anni. Come il diritto all’autodeterminazione e alla resistenza”. L’iniziativa arriva dopo il ‘no’ della Questura cittadina alla Manifestazione chiesta nei giorni scorsi dal movimento Rete Bergamo per la Palestina. Era prevista per oggi, lunedì 7 ottobre. Una data tutt’altro che casuale, visto che ricorre il primo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas nei confronti di israeliani che vivevano vicino alla striscia di Gaza, con l’uccisione di 859 civili e il rapimento di altri 250 (tra cui 30 bambini). Bergamonews.it - “Manifestazione pro Palestina vietata dalla Questura, atto di censura politico” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergamo. In un centinaio si sono riuniti lunedì sera (7 ottobre) a partire dalle 18 in piazza Vittorio Veneto al grido di “Free Palestine”, “libera”. “Il nostro – spiega Eyas Awad, uno degli organizzatori – è un presidio a sostegno popolo palestinese e dei suoi diritti, calpestati da 76 anni. Come il diritto all’autodeterminazione e alla resistenza”. L’iniziativa arriva dopo il ‘no’ dellacittadina allachiesta nei giorni scorsi dal movimento Rete Bergamo per la. Era prevista per oggi, lunedì 7 ottobre. Una data tutt’altro che casuale, visto che ricorre il primo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas nei confronti di israeliani che vivevano vicino alla striscia di Gaza, con l’uccisione di 859 civili e il rapimento di altri 250 (tra cui 30 bambini).

