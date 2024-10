Lo United è una nave fantasma purulenta bloccata in attesa di non si sa cosa Guardian

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)sta aspettando il Manchester? Boh, non si capisce. Ed è nelle maglie di questache che prova ad insinuarsi l’analisi, al solito sarcastica di Jonathan Liew per il. “Questa è la bellezza del calcio – scrive – in particolare del campionato di calcio: non offre garanzie. Non deve succedere nulla. Il tuo duro lavoro spesso non viene ricompensato. Non sempre ottieni ciò che meriti. La maggior parte dei tiri non va a segno, la maggior parte degli attacchi si esaurisce, la maggior parte dei calci d’angolo non porta a nulla, la maggior parte delle corse in coppa finisce in un fallimento e, statisticamente parlando, questo non sarà quasi certamente “il tuo anno”. E ormai la dirigenza del Manchestersarà consapevole che questo non sarà neanche il loro anno,.