LIVE – Musetti-Goffin 6-1 4-4, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Goffin, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il tennista azzurro debutta nel penultimo ‘Mille’ della stagione e lo fa contro il belga Goffin, giocatore di grande esperienza che al primo turno ha liquidato in due set Duckworth. Musetti ha vinto tutti e tre i precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico, tuttavia non deve sottovalutare un rivale esperto come Goffin. Inoltre deve gestire bene le energie dato che ha speso molto questa estate e anche poche settimane fa ha raggiunto la finale a Chengdu. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata dalle ore 06.00 italiane (le 12.00 locali) sul Court 7 al termine di Machac-Vukic. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il tennista azzurro debutta nel penultimo ‘Mille’ della stagione e lo fa contro il belga, giocatore di grande esperienza che al primoha liquidato in due set Duckworth.ha vinto tutti e tre i precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico, tuttavia non deve sottovalutare un rivale esperto come. Inoltre deve gestire bene le energie dato che ha speso molto questa estate e anche poche settimane fa ha raggiunto la finale a Chengdu. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati comematch di giornata dalle ore 06.00 italiane (le 12.00 locali) sul Court 7 al termine di Machac-Vukic.

