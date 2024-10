LIVE Musetti-Goffin 6-1, 2-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: serve prima il belga nel 2° set (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci vuole il break adesso, l’azzurro è sempre arrivato almeno a 30 in questo parziale. 2-2 Con il 3° ace Musetti tiene la battuta, mantenendo un clamoroso 91% (22/24) di punti con la prima in campo! 1-2 Decisamente meglio in battuta Goffin nel 2° set, con un 7 su 9 con la prima in campo. È avanti il belga. 1-1 Perde un raro punto con la prima Musetti (17/19) ma tiene comunque la battuta a quindici. 0-1 Con un ace (1°), dopo aver salvato palla break anche in avvio di secondo set, Goffin tiene la battuta. 09:15 Appena 26? di gioco, toscano che vince il 93% di punti con la prima (13/14), mettendone in campo il 67%. Con la seconda ha perso 3 punti (4/7) mentre Goffin disastroso con la prima (7/13) e con la seconda (0/4). Due ace a zero per Musetti. Musetti-Goffin 6-1! L’azzurro chiude un 1° parziale senza storia, tenendo la battuta a zero. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACi vuole il break adesso, l’azzurro è sempre arrivato almeno a 30 in questo parziale. 2-2 Con il 3° acetiene la battuta, mantenendo un clamoroso 91% (22/24) di punti con lain campo! 1-2 Decisamente meglio in battutanel 2° set, con un 7 su 9 con lain campo. È avanti il. 1-1 Perde un raro punto con la(17/19) ma tiene comunque la battuta a quindici. 0-1 Con un ace (1°), dopo aver salvato palla break anche in avvio di secondo set,tiene la battuta. 09:15 Appena 26? di gioco, toscano che vince il 93% di punti con la(13/14), mettendone in campo il 67%. Con la seconda ha perso 3 punti (4/7) mentredisastroso con la(7/13) e con la seconda (0/4). Due ace a zero per6-1! L’azzurro chiude un 1° parziale senza storia, tenendo la battuta a zero.

Oasport.it - LIVE Musetti-Goffin 6-1, 2-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: serve prima il belga nel 2° set

LIVE Musetti-Goffin 6-1, 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: facile il 1° set per l’azzurro - Rimane uguale il programma sul Campo 6, quello di Lorenzo Musetti: non si comincia prima delle 12. Tutto, in realtà, già risolto. 30 italiane, le 16. Il numero 18 del mondo è sceso in campo qualche giorno dopo per la sfida di doppio con Cobolli sempre nel China Open di Pechino. 5-1 Finalmente il ... (Leggi la notizia)

LIVE – Musetti-Goffin 6-1 1-1, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - The post LIVE – Musetti-Goffin 6-1 1-1, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. 08:35 – Buongiorno, amici di Sportface. Il tennista azzurro debutta nel penultimo ‘Mille’ della stagione e lo fa contro il belga Goffin, giocatore di grande ... (Leggi la notizia)

LIVE Musetti-Goffin 6-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: facile il 1° set per l’azzurro - 40 Cambia il programma con tutti i doppi che sono stati cancellati e il match tra Tiafoe e Zhou spostato sul Campo 3. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Francisco Cerundolo, a seguire la sfida tra il belga Zizou Bergs e il bulgaro ... (Leggi la notizia)