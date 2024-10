Quifinanza.it - L’appello dei concessionari Stellantis all’Ue: “Rimandate la transizione Green”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Idi Stallantis hanno chiesto alla Commissione europea di spostare i termini dellaper evitare che il mercato automobilistico rischi di diventare insostenibile. Nel 2025 infatti dovrebbero entrare in vigore i primi limiti sulle emissioni che accompagnerebbero progressivamente il settore al 2035, quando le nuove auto vendute dovranno essere a emissioni zero.ha promesso ai propriche lavorerà insieme a loro per laenergetica. Si punta soprattutto sui modelli elettrici a basso prezzo di Citroen e su quelli ad alta autonomia di Peugeot.dei: “Fermate la” Entro il 2025 nessuna delle nuove auto vendute sul mercato europeo potrà emettere più di 95 grammi di anidride carbonica per chilometro percorso.