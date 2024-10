Juventus-Cagliari a Open Var Gervasoni commenta | Corretti i due rigori eccessivo il rosso a Conceicao

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’episodio più discusso in queste ore è stato senz’altro quello di Baldanzi in Monza-Roma, ma polemiche sono nate anche durantenel corso di quest’ultimo turno di Serie A appena concluso. Due, uno per parte, poi l’espulsione nel finale a. Intervenuto aVar su Dazn, Andrea, vice Commissario Designatore della CAN, hato così gli episodi: “Da regolamento, il rigore per larientra nella casistica perché il difensore ha la mano sopra la testa. L’arbitro ritiene il movimento non congruo e opta per la punibilità. Secondo rigore anche corretto, il difendente colpisce l’attaccante. Eccessiva invece l’espulsione aper simulazione”.Var,: “i dueil” SportFace.