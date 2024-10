Emiliano Fornaroli, da Bareggio a Pantelleria: “Il mio percorso di fede e culturale fra le chiese semisconosciute dell'isola” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bareggio (Milano), 7 ottobre 2024 – Una storia fatta di fede, un percorso che conduce alla conoscenza e alla scoperta delle testimonianze sacre che hanno lasciato segni e simboli nel tempo e un’isola con una forte identità, ricca di testimonianze religiose disseminate e caratterizzata da una antica mescolanza di cultura e tradizioni. Sono gli ingredienti del progetto culturale nato a Pantelleria, “La fede nelle pietre - itinerario nella Pantelleria sacra” e che ha visto nel team di volontari anche il bareggese Emiliano Fornaroli. “Sono arrivato sull’isola “figlia del vento” innanzitutto per un mio vissuto personale – spiega Emiliano Fornaroli – perché sono cresciuto sempre in ambito parrocchiale e questa iniziativa è fortemente legata alla spiritualità. Ilgiorno.it - Emiliano Fornaroli, da Bareggio a Pantelleria: “Il mio percorso di fede e culturale fra le chiese semisconosciute dell'isola” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Milano), 7 ottobre 2024 – Una storia fatta di, unche conduce alla conoscenza e alla scopertae testimonianze sacre che hanno lasciato segni e simboli nel tempo e un’con una forte identità, ricca di testimonianze religiose disseminate e caratterizzata da una antica mescolanza di cultura e tradizioni. Sono gli ingredienti del progettonato a, “Lanelle pietre - itinerario nellasacra” e che ha visto nel team di volontari anche il bareggese. “Sono arrivato sull’“figlia del vento” innanzitutto per un mio vissuto personale – spiega– perché sono cresciuto sempre in ambito parrocchiale e questa iniziativa è fortemente legata alla spiritualità.

