Depavimentazione di duemila metri Il Parco Nord avrà l’area in gestione

Una nuova Depavimentazione, in collaborazione con il Parco Nord Milano, che si estende per oltre 2mila metri quadrati: è quella di una porzione del parcheggio del cimitero di Bruzzano, su cui in questi ultimi anni era stato allestito il campo base del cantiere per la realizzazione della vasca di laminazione del Seveso. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per la stipula di un accordo tra il Comune e il Parco Nord, che si occuperà della progettazione e della realizzazione degli interventi di Depavimentazione dell'area, di proprietà comunale. Al termine dei lavori il Parco Nord Milano avrà in gestione l'area e la sua manutenzione.

