De Benedetti è sprofondo rosso | dal Domani alle start up israeliane ha tutte le aziende in perdita

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Proprio l’anno in cui compie 90 anni è un “annus horribilis” per Carlo De. Lo ha scoperto Franco Bechis su Open, facendo i conti in tasca a uno degli imprenditori più ricchi e potenti d’Italia. “Con il gruppo Romed che gli è rimasto ha fatto perdere non pochi soldi all’ingegnere che per decenni si era costruito la fama di mago della finanza. L’ingegnere sembra invece oggi una sorta di Re Mida al contrario – scrive il direttore di Open sotto lo pseudonimo Fosca Bincher – dove mette i soldi spesso ottenuti con precedenti investimenti finanziari, si aprono piccole o grandi voragini in cui lentamente vengono assorbiti”.