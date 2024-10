Come finisce il film Lucy: una forma di esistenza che trascende spazio e tempo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alla fine del film Lucy, la protagonista, interpretata da Scarlett Johansson, raggiunge il 100% delle capacità del suo cervello e si trasforma in una forma di esistenza che trascende spazio e tempo. Non ha più bisogno di un corpo fisico e lascia solo un messaggio criptico al Professor Norman: “Io sono ovunque“. Il film si conclude con Lucy che, dopo essere diventata una sorta di entità cosmica, consegna a Norman una chiavetta USB contenente tutto il suo sapere, un simbolo per guidare l’umanità verso il prossimo stadio dell’evoluzione. La trama del film ruota attorno a Lucy, una donna che viene rapita e costretta a trafficare una droga sperimentale chiamata CPH-4. Dopo che il sacchetto con la sostanza si rompe all’interno del suo corpo, Lucy acquisisce rapidamente nuove capacità mentali. Cinemaserietv.it - Come finisce il film Lucy: una forma di esistenza che trascende spazio e tempo Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alla fine del, la protagonista, interpretata da Scarlett Johansson, raggiunge il 100% delle capacità del suo cervello e si trasin unadiche. Non ha più bisogno di un corpo fisico e lascia solo un messaggio criptico al Professor Norman: “Io sono ovunque“. Ilsi conclude conche, dopo essere diventata una sorta di entità cosmica, consegna a Norman una chiavetta USB contenente tutto il suo sapere, un simbolo per guidare l’umanità verso il prossimo stadio dell’evoluzione. La trama delruota attorno a, una donna che viene rapita e costretta a trafficare una droga sperimentale chiamata CPH-4. Dopo che il sacchetto con la sostanza si rompe all’interno del suo corpo,acquisisce rapidamente nuove capacità mentali.

