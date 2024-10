Calciomercato.com – Torino, Zapata ko: da Balotelli a Ben Yedder, tutti gli attaccanti svincolati|Primapagina (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 14:50:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Isaac Success – Nigeria, 28 anni Mariano Diaz – Rep. Dominicana, 31 anni Maxi Gomez – Uruguay, 28 anni Santi Mina – Spagna, 28 anni Mattia Destro – Italia, 33 anni Francesco Caputo – Italia, 37 anni Kevin Gameiro – Francia, 37 anni Stefano Okaka – Italia, 35 anni Mario Balotelli – Italia, 34 anni Alireza Jahanbakhsh – Iran, 31 anni Wissam Ben Yedder – Francia, 34 anni Eric-Maxim Choupo-Moting – Camerun, 35 anni Adam Ounas – Algeria, 27 anni Lebo Mothiba – Sudafrica, 28 anni Kemar Roofe – Inghilterra, 31 anni Vai alla fonte di questo articolo L'articolo Calciomercato.com – Torino, Zapata ko: da Balotelli a Ben Yedder, tutti gli attaccanti svincolatiPrimapagina proviene da JustCalcio.com. Justcalcio.com - Calciomercato.com – Torino, Zapata ko: da Balotelli a Ben Yedder, tutti gli attaccanti svincolati|Primapagina Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 14:50:00.com riporta quanto segue: Isaac Success – Nigeria, 28 anni Mariano Diaz – Rep. Dominicana, 31 anni Maxi Gomez – Uruguay, 28 anni Santi Mina – Spagna, 28 anni Mattia Destro – Italia, 33 anni Francesco Caputo – Italia, 37 anni Kevin Gameiro – Francia, 37 anni Stefano Okaka – Italia, 35 anni Mario– Italia, 34 anni Alireza Jahanbakhsh – Iran, 31 anni Wissam Ben– Francia, 34 anni Eric-Maxim Choupo-Moting – Camerun, 35 anni Adam Ounas – Algeria, 27 anni Lebo Mothiba – Sudafrica, 28 anni Kemar Roofe – Inghilterra, 31 anni Vai alla fonte di questo articolo L'articolo.com –ko: daa Bengliproviene da JustCalcio.com.

