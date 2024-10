Spazionapoli.it - Buffon provoca: “Il Napoli con Conte? Non ne parlo”. Ecco cosa disse a giugno

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lazione di Gigiche evita di parlare deldiprimo in classifica:cheNella Juventus di Antonioc’era anche Gigi, uno dei leader di quella squadra che ha poi iniziato la striscia di nove Scudetti di fila. L’ex portiere è attualmente un punto di riferimento della Nazionale, nonché scelto da Spalletti come capo-delegazione degli Azzurri. Un ruolo di responsabilità, che in precedenza era stato ricoperto da personalità importanti come Gigi Riva e Luca Vialli. In occasione dell’evento “Stati generali del Calcio” fatto a Bologna,è tornato a commentare il campionato e alla domanda su Antonioed ilha lanciato unazione alla stampa: “Nonora, facile dirlo adesso. Sentiteho detto a”.