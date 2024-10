Bruno Vespa lascia la Rai? Facciamo chiarezza sull’indignazione del giornalista (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle ultime ore si è rincorsa la notizia secondo la quale Bruno Vespa sarebbe intenzionato a lasciare la Rai: il giornalista in realtà non ha manifestato alcuna intenzione di lasciare la tv di Stato (per ora) ma ha detto di essersi recato alla celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione che si è tenuta a Palazzo dei Congressi a Roma e di essere andato via quando si è reso conto che il suo programma Porta a Porta non era stato citato, nonostante vada in onda da 30 anni sulla Rai. In una lettera aperta a Dagospia Vespa ha espresso la sua indignazione perché all’evento dedicato alla storia della radio e della tv, sono stati citati molti programmi storici, tra cui Chi l’ha visto?, Mixer di Giovanni Minoli e Quark di Piero Angela, ma non il suo. “Non una parola, né una immagine, sui 30 anni di Porta a porta. Cinemaserietv.it - Bruno Vespa lascia la Rai? Facciamo chiarezza sull’indignazione del giornalista Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle ultime ore si è rincorsa la notizia secondo la qualesarebbe intenzionato are la: ilin realtà non ha manifestato alcuna intenzione dire la tv di Stato (per ora) ma ha detto di essersi recato alla celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione che si è tenuta a Palazzo dei Congressi a Roma e di essere andato via quando si è reso conto che il suo programma Porta a Porta non era stato citato, nonostante vada in onda da 30 anni sulla. In una lettera aperta a Dagospiaha espresso la sua indignazione perché all’evento dedicato alla storia della radio e della tv, sono stati citati molti programmi storici, tra cui Chi l’ha visto?, Mixer di Giovanni Minoli e Quark di Piero Angela, ma non il suo. “Non una parola, né una immagine, sui 30 anni di Porta a porta.

