Bloccate sull’Himalaya vive dopo 72 ore senza cibo né attrezzatura

Roma, 7 ottobre 2024 – Settantadue ore disperse a più di 6mila metri di altitudine sulla catena montuosa dell'Himalaya, senza attrezzature e rifornimenti: Fay Manners e Michelle Dvorak sono sopravvissute per raccontarlo. Le due alpiniste sono state salvate domenica mattina, dopo due giorni di ricerca. Manners, britannica, e Dvorak, statunitense, sono due alpiniste specializzate in arrampicata, che stavano tentando la scalata della montagna Chaukhamba, nel nord dell'India. "Venerdì 27 settembre, Michelle e io abbiamo lasciato il nostro campo base sul ghiacciaio Satopanth per tentare il Chaukhama III attraverso il suo contrafforte SE non scalato", ha spiegato Manners sul suo profilo Instagram.

