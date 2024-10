Bandecchi e il baciamano alla Tesei Foto virale polemiche e veleni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Terni, 7 ottobre 2024 – Ladelcon inchino del sindaco Stefanogovernatrice leghista Donatella, frutto dell’accordo tra Ap e centrodestra per le regionali di novembre, fa “impazzire“ i social e scatena asprepolitiche, in una comunità ternana ormai lacerata. Insorgono Pd e M5S, replicano i ’ani’. Il Pd: “Come si possa passare in un battito di ciglia da oppositori a vassalli è un fenomeno che andrebbe spiegato, alle persone che andranno a votare. Andrebbe spiegato quale sia il superpotere in grado di trasformare gli sputi in graziosi salamelecchi”. M5S: “, sindaco di Terni, si è inginocchiato davanti. Un gesto umiliante, come se avesse messo in ginocchio l’intera città davanti al capoluogo. Fino a ieri chiedeva la sua testa e la insultava, oggi si inchina”. (Lanazione.it)