Attenti ai piaceri ingannevoli | perché esageriamo con cibo shopping e social? Il segreto per smettere

Occhio ai piaceri ingannevoli: ecco perché continuiamo a cercare gratificazione senza trovarla. Consapevolezza e consigli. Non è solo mancanza di forza di volontà. Le distrazioni ci spingono a cercare gratificazione senza mai trovarla.Ti è mai capitato di mangiare un intero pacco di dolciumi senza nemmeno rendertene conto? Oppure di ritrovarti a fare shopping compulsivo, giocare a Tetris per ore o scrollare senza sosta i post su Instagram, perdendo la cognizione del tempo? E' importante imparare a gestire la libidine che nasce da "piaceri ingannevoli" cityrumors.it foto Ansa Questi "piaceri deludenti" sono molto comuni, e dietro il nostro comportamento c'è molto di più della semplice mancanza di autocontrollo o autostima.

