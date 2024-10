Atp Shanghai Sinner agli ottavi | battuto Etcheverry

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikdi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomasper 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set, compresi 2 set point: si va al tie-break.non sba nulla e si prende il primo parziale. Il secondo set ruota attorno a 3 break consecutivi tra il quinto e il settimo game:mette la freccia (4-3) e chiude 6-4 pareggiando i conti.si disunisce e nel terzo set si arrende:domina con 2 break, il sipario cala con un netto 6-2. “E’ stata una partita molto difficile, fisicamente e mentalmente, l’abbiamo vista. Ho avuto le mie chance nel primo set: due set point sul 15-40, ero nello scambio e non ci sono riuscito, poi lui ha giocato un ottimo tie break. (.com)