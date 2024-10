Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzo Musetti fuori dall'Atp di Shanghai in corso. L'azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre set contro il belga David Goffin, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi L'articolo Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. .com - Atp Shanghai, Musetti ko contro Goffin in tre set Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzofuori dall'Atp diin corso. L'azzurro, n. 18 del mondo, ha perso in tre setil belga David, n. 66. Dopo aver superato facilmente il primo set con il punteggio di 6-1, il tennista italiano ha complicato tutto nel secondo perso ai tie break 6-7 (6-8), per poi L'articolo Atpkoin tre set proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

