Anteprima24.it - Arresto Alfieri, interrogatorio in carcere: il legale De Caro parla di elementi difensivi forti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si è difeso in maniera forte e riteniamo che ci sianoimportanti”. Sono le prime parole pronunciate da Agostino De, ilche con Domenicantonio D’Alessandro cura la difesa del presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Franco. I due legali sono usciti poco dopo mezzogiorno daldi Fuorni doveè stato condotto lo scorso tre ottobre in un’inchiesta della Procura di Salerno che lo vedono indagato anche per corruzione. Prima dei legali, dalsono usciti Il Pm Alessabdro Di Vico ed il Gio Valeria Campanile. L’del presidente e sindaco, sospeso dal suoi incarichi con provvedimento del Prefetto, è durato due ore e mezzo e come ha detto l’avvocato Deal termine descrivendocome provato ma forte e sicuro della sua estraneità ai fatti.