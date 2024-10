Al via il restauro di Fontana di Trevi e intanto si pensa al ticket (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Oggi inizia una manutenzione straordinaria di Fontana di Trevi che fa parte del programma 'Caput Mundi'. Non è un restauro, è un intervento breve che finirà prima dell'inizio del Giubileo, è una manutenzione straordinaria". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l'intervento di manutenzione straordinaria di Fontana di Trevi. È anche l'occasione per annunciare che "tra un mese verrà istallata una passerella che consentirà ai turisti di vedere il monumento da una prospettiva mai vista". Oltre a consentire di visitare meglio il monumento durante la manutenzione, spiega il sindaco, "ci consentirà di sperimentare la modalità contingentata di fruizione con un numero limitato di persone. La gestione di questo contingentamento ci consentirà di mettere a punto la modalità che poi diventerà la regola. Agi.it - Al via il restauro di Fontana di Trevi e intanto si pensa al ticket Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - "Oggi inizia una manutenzione straordinaria didiche fa parte del programma 'Caput Mundi'. Non è un, è un intervento breve che finirà prima dell'inizio del Giubileo, è una manutenzione straordinaria". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l'intervento di manutenzione straordinaria didi. È anche l'occasione per annunciare che "tra un mese verrà istallata una passerella che consentirà ai turisti di vedere il monumento da una prospettiva mai vista". Oltre a consentire di visitare meglio il monumento durante la manutenzione, spiega il sindaco, "ci consentirà di sperimentare la modalità contingentata di fruizione con un numero limitato di persone. La gestione di questo contingentamento ci consentirà di mettere a punto la modalità che poi diventerà la regola.

