6 Ottobre 2024 – Kais Saied riconfermato alla guida della Tunisia (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attuale presidente della Tunisia, Kais Saied, si avvia verso un secondo mandato quinquennale dopo aver ottenuto l’89,2 per cento dei consensi, secondo i primi exit poll diffusi dalla televisione nazionale e confermati dall’autorità elettorale tunisina. Almeno due morti e quattro feriti, è questo il bilancio di una impressionante esplosione avvenuta fuori dall’aeroporto di Karachi, in Pakistan. Inoltre, alcuni veicoli sono stati distrutti. Lo hanno riferito funzionari. L’episodio è stato provocato dall’esplosione di un’autocisterna. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 41.870 persone, tra cui almeno 17mila bambini e 11.487 donne, in un anno di offensiva sulla Striscia di Gaza. Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza. L’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha aggiornato il rating del Brasile da Ba2 a Ba1, mantenendo una prospettiva “positiva” per il Paese. Strumentipolitici.it - 6 Ottobre 2024 – Kais Saied riconfermato alla guida della Tunisia Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attuale presidente, si avvia verso un secondo mandato quinquennale dopo aver ottenuto l’89,2 per cento dei consensi, secondo i primi exit poll diffusi dtelevisione nazionale e confermati dall’autorità elettorale tunisina. Almeno due morti e quattro feriti, è questo il bilancio di una impressionante esplosione avvenuta fuori dall’aeroporto di Karachi, in Pakistan. Inoltre, alcuni veicoli sono stati distrutti. Lo hanno riferito funzionari. L’episodio è stato provocato dall’esplosione di un’autocisterna. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 41.870 persone, tra cui almeno 17mila bambini e 11.487 donne, in un anno di offensiva sulla Striscia di Gaza. Lo afferma il ministeroSanità di Gaza. L’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha aggiornato il rating del Brasile da Ba2 a Ba1, mantenendo una prospettiva “positiva” per il Paese.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Astensionismo record in Tunisia - Kais Saied rieletto presidente - In base alla nuova legge, i risultati preliminari delle elezioni presidenziali possono essere contestati solo dinanzi al Tribunale di primo grado di Tunisi . “Ripuliremo il paese da tutti i corrotti e gli imbroglioni”, ha detto il populista 66enne in un discorso al quartier generale della campagna. (Metropolitanmagazine.it)

6 Ottobre 2024 – Kais Saied riconfermato alla guida della Tunisia - Ignoti per ora i motivi dell’arresto. “Come stavo dicendo…”, ha detto Trump quando è salito sul palco. Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza. A metà comizio è salito sul palco Elon Musk. “Un anno fa Hamas ha commesso un brutale attacco che ha colpito centinaia di innocenti vittime israeliane. (Api.follow.it)

Tunisia - Kaïs Saïed si riconferma presidente per gli exit poll - gli avversari : “Attendiamo dati ufficiali” - . attesa dell'ufficialità, il presidente celebra la vittoria agli exit poll dichiarando: "Costruiremo e costruiremo, come vuole la gente e ripuliremo il Paese da tutti i corrotti e dai cospiratori" L'articolo Tunisia, Kaïs Saïed si riconferma presidente per gli exit poll, gli avversari: “Attendiamo. (Ildifforme.it)

Kais Saied verso la riconferma come Presidente della Tunisia con l’89 - 2% dei voti - Vittoria schiacciante sugli avversari. Il sondaggio, realizzato dall’istituto Sigma Conseil, evidenzia il predominio di Saied nella competizione elettorale, rendendo la sua vittoria pressoché scontata. Il margine di vittoria di Saied è stato decisamente ampio, lasciando poco spazio agli altri candidati. (Puntomagazine.it)

Tunisia - Kais Saied vince le elezioni presidenziali con l’89 per cento dei voti - Il capo dello stato uscente Kais Saied, accusato di “deriva autoritaria” dall’opposizione e dalla società civile, ha vinto le elezioni presidenziali del 6 ottobre, caratterizzate da un tasso di partecipazione molto basso. Leggi . (Internazionale.it)