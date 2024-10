"Volano, ponte finito prima dell’estate 2025" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo a segnalare le criticità del ponte che da Volano, frazione di Codigoro, collega il lido di Volano in comune di Comacchio sul Po di Volano, é stato l’imprenditore turistico Valentino Finessi, che gestisce un attracco sulla sponda sinistra del fiume. Segnalazioni fatte nove anni fa che partivano dalla situazione molto corrosa dei giunti in ferro nel cemento armato, seguite da una petizione che chiedeva anche un pista ciclabile a fianco della nuova struttura o di quella esistente. "Se come ci é stato anticipato il ponte verrà demolito e ne sarà ricostruito un altro al suo posto – afferma Luca Callegarini, responsabile di Confesercenti e presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del lido di Volano –, noi abbiamo fatto una proposta alla Provincia per salvaguardare la vita di tutto il lido di Volano, che credo abbia già tanti motivi di sofferenza". (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo a segnalare le criticità delche da, frazione di Codigoro, collega il lido diin comune di Comacchio sul Po di, é stato l’imprenditore turistico Valentino Finessi, che gestisce un attracco sulla sponda sinistra del fiume. Segnalazioni fatte nove anni fa che partivano dalla situazione molto corrosa dei giunti in ferro nel cemento armato, seguite da una petizione che chiedeva anche un pista ciclabile a fianco della nuova struttura o di quella esistente. "Se come ci é stato anticipato ilverrà demolito e ne sarà ricostruito un altro al suo posto – afferma Luca Callegarini, responsabile di Confesercenti e presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del lido di–, noi abbiamo fatto una proposta alla Provincia per salvaguardare la vita di tutto il lido di, che credo abbia già tanti motivi di sofferenza". (Ilrestodelcarlino)

Carpi - Pontedera 2 a 1 | I granata cadono anche in Emilia e scivolano in zona playout, non basta il gol di Italeng - Il Pontedera perde 2 a 1 a Carpi, i granata vanno in svantaggio dopo pochi minuti e riescono a trovare il pari oltre un'ora più tardi ma i padroni di casa si riportano subito in vantaggio e lo difendono fino al 95'. I ragazzi di Agostini adesso scivolano in zona playout anche se, pure in questa... (Pisatoday)