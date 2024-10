Vasco Rossi: «Il mio libro è un riconoscimento come quando De Gregori si è fermato in strada per salutarmi» (Di domenica 6 ottobre 2024) Vasco Rossi presenta in questi giorni il suo primo libro “Vivere/Living” e La Lettura del Corriere della Sera ci h dedicato un lungo articolo in cui intervista il cantautore: Vorrei partire da Tondelli «Era un uomo libero, aperto, attento, curioso. Tra i pochi che mi hanno capito fino in fondo. Negli anni Ottanta, quanti equivoci sui miei brani. Credo che Vita spericolata sia stata tra le canzoni più fraintese della musica italiana. Parlavo della vita che, io come tanti della mia generazione, avremmo voluto» «Vivere/Living». Un libro di poesie? Un brogliaccio di annotazioni sulla vita e sul mondo? «Innanzitutto, è un atto di libertà. Ed è un riconoscimento, come una laurea ad honorem, un Oscar o come quando, agli inizi degli anni Ottanta, De Gregori si è fermato in una strada di Roma per salutarmi. Con Vivere finalmente entro in un’importante collana di poesia». (Di domenica 6 ottobre 2024)presenta in questi giorni il suo primo“Vivere/Living” e La Lettura del Corriere della Sera ci h dedicato un lungo articolo in cui intervista il cantautore: Vorrei partire da Tondelli «Era un uomo libero, aperto, attento, curioso. Tra i pochi che mi hanno capito fino in fondo. Negli anni Ottanta, quanti equivoci sui miei brani. Credo che Vita spericolata sia stata tra le canzoni più fraintese della musica italiana. Parlavo della vita che, iotanti della mia generazione, avremmo voluto» «Vivere/Living». Undi poesie? Un brogliaccio di annotazioni sulla vita e sul mondo? «Innanzitutto, è un atto di libertà. Ed è ununa laurea ad honorem, un Oscar o, agli inizi degli anni Ottanta, Desi èin unadi Roma per. Con Vivere finalmente entro in un’importante collana di poesia». (Ilnapolista)

