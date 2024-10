Ucraina nella Nato se cede territori alla Russia, Zelensky dice no (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scenario delineato dal Financial Times viene bocciato da Zelensky. Kiev punta anzi anche al recupero anche della Crimea (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scenario delineato dal Financial Times viene bocciato da. Kiev punta anzi anche al recupero anche della Crimea (Imolaoggi)

Ucraina, bombe di Mosca sul mercato: sei vittime. Diserzioni e morti: anche per Zelensky la situazione al fronte è “molto difficile” - La legge sulla leva obbligatoria non ha prodotto i frutti sperati. Il comandante di batteria del 21° battaglione, Mykhailo Temper, sottolinea al quotidiano britannico che “gli stessi istruttori non hanno una vera esperienza di battaglia, quindi non insegnano alle nuove reclute ciò che devono ... (Ilfattoquotidiano)

Trump riceve Zelensky: “Ho un buon rapporto anche con Putin. Se vinco, la guerra finisce presto” - Ne discuteremo e vedremo cosa possiamo inventarci”, ha detto Trump accogliendo il presidente ucraino. “Un onore incontrare il presidente ucraino” Trump ha detto che è stato “un onore” incontrare Zelensky e ha elogiato la gestione da parte del presidente ucraino di una chiamata del 2019 che ha ... (Secoloditalia)

Ucraina, appello di Zelensky anche a Italia: “Dateci armi per colpire Russia” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky si appella agli alleati, Italia compresa, per ottenere le armi a lungo raggio… L'articolo Ucraina, appello di Zelensky anche a Italia: “Dateci armi per colpire Russia” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)